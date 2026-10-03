مصادر لرويترز: الأردن يقبض على عضو كبير في مجموعة الاختراق "شايني هانترز"

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن السلطات الأردنية ألقت القبض الأسبوع الماضي على أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة الاختراق الإلكتروني "شايني هانترز" بعدما أثار اختراقها الجريء لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" صدمة داخل الجهاز.



وذكر اثنان من المصادر أنه يتعاون مع المكتب لكشف هوية شركائه من المخترقين الإلكترونيين.