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خفر السواحل الأميركي يبحث عن طائرة مفقودة كانت تنقل 6 إلى بوسطن

أخبار دولية
2026-10-03 | 11:47
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خفر السواحل الأميركي يبحث عن طائرة مفقودة كانت تنقل 6 إلى بوسطن
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خفر السواحل الأميركي يبحث عن طائرة مفقودة كانت تنقل 6 إلى بوسطن

أعلن خفر السواحل الأميركي أن طائرة خاصة فُقدت في أثناء رحلتها من برمودا إلى بوسطن وعلى متنها ستة أشخاص.

وذكر متحدث باسم خفر السواحل عبر البريد الإلكتروني أن الإدارة الاتحادية للطيران أبلغت خفر السواحل في وقت مبكر اليوم بأنها فقدت الاتصال بالطائرة، وهي من طراز "غلف ستريم" وتُستخدم في نقل المرضى.

وأفاد خفر السواحل بأنه أرسل طواقم جوية وبحرية للبحث عن الطائرة قرب نانتاكيت وهي جزيرة تقع جنوبي البر الرئيسي لولاية ماساتشوستس.

وأظهرت بيانات موقع "أكيو ويذر" لأحوال الطقس أن الظروف الجوية في نانتاكيت كانت عادية صباح اليوم.

أخبار دولية

خفر السواحل الأميركي

طائرة مفقودة

بوسطن

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