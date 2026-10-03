القوات الفدرالية الإثيوبية تدخل عاصمة إقليم تيغراي

دخلت القوات الفدرالية الإثيوبية مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، بعدما أخلتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير، حسبما أفاد مصدر إنساني وكالة فرانس برس.ونقل المصدر عن طواقم ميدانية أنه "تم رصد القوات الفدرالية الإثيوبية وحلفائها في ميكيلي (...) في مواقع عدة" داخل المدينة.