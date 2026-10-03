نتنياهو يدعو قائد طائرة "فلاي دبي" الهندي الى زيارة إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة "فلاي دبي" لزيارة بلاده بصفة "ضيف شرف"، ووصفه بأنه "بطل" بعد أن أحبط "عملية إرهابية" خطط لها مساعده أثناء رحلة بين دبي وتل أبيب.



وقال نتنياهو إنه يرغب في أن يقوم سميت ماتشار ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لإسرائيل، بإيقاد شعلة في مراسم بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي في أيار المقبل، مشيرا إلى أن هذا الدور عادة ما يكون مخصصا للمواطنين الإسرائيليين.



ونشر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية مقطع فيديو لمكالمة بين نتنياهو والطيار الراقد في المستشفى، يقول له فيها: "أنت بطل حقيقي لشعبي الهند وإسرائيل الشجاعين، وبطل للعالم بأسره".



ويأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام الإماراتي في وقت سابق السبت، أنّ التحقيقات حول الهجوم على متن طائرة "فلاي دبي" كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ "عملية إرهابية" مستخدما "فأس الطوارئ" لمهاجمة الطيار، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة.



وكان الطيار قال الجمعة في تصريحاته العلنية الأولى منذ الواقعة، إنه تصرّف بدافع حماية ركاب الطائرة، وذلك في اتصال بالفيديو مع رئيس الوزراء الهندي.



وقال ماتشار في مقطع نشره مودي: "كنت أحاول أن أنقذ حياتي، لكن كنت أعلم أنه لا يمكن أن أترك جميع هؤلاء الركاب يموتون".



وأضاف: "كنت تعرّضت لعدد من الإصابات ما جعلني أنهار. عندها، شعرت بأن الطائرة تهوي. كنت أعلم أن هذه هي المحاولة الأخيرة، وأن باب قمرة القيادة قريب مني".



وأشار الى أنه حتى تلك اللحظة "كنت ما زلت أتعرض للضرب، لكنني فتحت الباب، فدخل الجميع".