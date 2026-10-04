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الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها

أخبار دولية
2026-10-04 | 07:33
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الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها
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الحوثيون يقطعون طريقا رئيسيا لمدينة تعزّ في جنوب غرب اليمن ويحاصرونها

قطع المتمترّدون الحوثيون المدعومون من إيران طريق إمداد حيويا يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان وكالة فرانس برس الأحد.
     
وقالت مصادر عسكرية حكومية وشهود عيان إنّ "الحوثيين تمكّنوا من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال". وأكدوا أنّ الحوثيين تمكّنوا "من الوصول الى خط السمسرة والصافية وقطع الطريق ووقف الحركة"، بينما أفاد شهود عيان عن "معارك قوية" على هذا الخط الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن.
     
كذلك، صرّح مصدر في شرطة تعز بأنّه "تم إبلاغنا بسقوط منطقة الصافية بيد الحوثيين وقطع الطريق الرئيسي وسيطرتهم على مركز الشرطة" في المنطقة. 
     

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