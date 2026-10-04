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انتخابات في البوسنة قد تؤثر على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2026-10-04 | 06:50
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انتخابات في البوسنة قد تؤثر على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي
توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع اليوم الأحد في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.
ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.
وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واستمرار الأزمة السياسية، إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مرارا قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.
وتجد البوسنة صعوبة للتعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995. وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الأول 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في 2024. لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).
أخبار دولية
البوسنة
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