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نتانياهو يأمر بمراجعة الاجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل بعد واقعة "فلاي دبي"
أخبار دولية
2026-10-04 | 14:11
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نتانياهو يأمر بمراجعة الاجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل بعد واقعة "فلاي دبي"
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بمراجعة الإجراءات الأمنية للرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى إسرائيل، عقب مهاجمة مساعد الطيار قبطان الطائرة العائدة لشركة "فلاي دبي" خلال توجهها من دبي إلى تل أبيب.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "نتانياهو أوعز إلى رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، بتعيين مُدقّق لإجراء مراجعة شاملة لجميع الجوانب الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل".
ووقع الهجوم الأربعاء على متن طائرة "فلاي دبي" التي كانت تقل 172 راكبا بينهم 166 إسرائيليا بالإضافة إلى أفراد الطاقم، في رحلة من دبي إلى تل أبيب.
وقام مساعد الطيار بطعن القبطان الذي تمكن رغم إصابته من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم السيطرة على المهاجم. وهبطت الطائرة في مدينة تبوك السعودية.
والسبت، أعلن النائب العام الإماراتي أنّ التحقيق في الواقعة كشف أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ "عملية إرهابية" وهاجم القبطان باستخدام "فأس الطوارئ"، فيما لم تتّضح دوافعه بعد.
وأفادت تقارير بأن مساعد القبطان هو عُماني الجنسية، وكان قد تمّ منعه من الطيران في السلطنة للاعتقاد بأنه تأثر بفكر جماعات إسلامية متطرفة خلال زيارة قام بها إلى سوريا.
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا منذ أيام على خلفية الواقعة، مع تساؤل سياسيين معارضين ووسائل إعلام عن احتمال وجود ثغرات أمنية ساهمت بوقوع هذا الهجوم.
وطلب نواب يساريون من المدعية العامة فتح تحقيق بشأن الإخفاقات المحتملة المحيطة بهذه الرحلة، ولا سيما في ما يتعلق بامكان أن تكون المعلومات الخاصة بهوية مساعد القبطان قد نُقلت إلى إسرائيل، من دون أن يتم التدقيق في خلفيته وسوابقه.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد أن مساعد القبطان الذي يخضع للتحقيق في الإمارات، كان يعتزم تحطيم الطائرة في الدولة العبرية، وسبق أن شارك في رحلات متجهة إلى تل أبيب خلال الأشهر الماضية بهدف الاستطلاع.
وتعليقا على ما أمر به نتانياهو، قال السياسي المعارض يائير لابيد على منصة إكس إن ذلك أشبه بـ"تحقيق شكلي".
وأعلنت وزيرة النقل ميري ريغيف المقربة من نتانياهو، أنها التقت الأحد السفير الإماراتي للحث على "تعزيز التعاون في إطار التحقيق في الواقعة التي كان يمكن أن تنتهي بكارثة كبرى".
واعتبر غادي آيزنكوت، الخصم الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول، انه "في حكومة محترمة تُدار بشكل سليم، كانت وزيرة النقل لتقدّم استقالتها مساء أمس"، وذلك في منشور على منصة إكس.
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