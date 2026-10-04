خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا ولا أضرار أو إصابات

سُجّلت خمس هزّات أرضية خفيفة الأحد في جنوب تركيا شعر بارتداداتها سكان مناطق في شمال سوريا، ولم تتسبب بأضرار أو إصابات، بحسب ما أفادت سلطات الدولتين.



ووقعت ثلاث هزّات عصرا واثنتان مساء، وفق منشور لوكالة إدارة الكوارث التركية (آفاد) على منصة إكس، أشارت فيه إلى عدم وقوع أضرار.



وتبعد المنطقة حوالى 150 كيلومترا عن مركز زلزالين قويّين وقعا في شباط 2023 وأسفرا عن مقتل 53 ألف شخص على الأقلّ في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا.



وأفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بأن الهزّات في تركيا المجاورة "كانت محسوسة في مناطق من الشمال السوري".



وتقع تركيا عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، وتعبرها فوالق وصدوع جيولوجية نشطة، ما يجعلها من أكثر دول المنطقة عرضة للزلازل.