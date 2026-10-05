أوكرانيا تعلن استخدام أسلحة آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي لإسقاط مسيّرات روسية جديدة

أعلنت أوكرانيا أنها بدأت باستخدام أسلحة رشاشات آلية التشغيل مزوّدة بالذكاء الاصطناعي في كييف، لإسقاط طائرات مسيّرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاثة.



وقال المتحدث باسم سلاح الجو العقيد يوري إغنات للتلفزيون العام: "يجري الآن تركيب أبراج آلية على الجسور"، مشيرا الى أنه تمّ إسقاط مسيّرات في منطقة كييف، بما يشمل الطرازات النفاثة الحديثة التي يصعب اعتراضها مقارنة بالنماذج التقليدية.