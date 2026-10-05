إعادة تعيين آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا

أعاد البرلمان في إثيوبيا تعيين آبيي أحمد رئيسا للوزراء الاثنين، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات حزيران.



وأعلن الرئيس الجديد للبرلمان أحمد شيدي في جلسة متلفزة "يُعيَّن آبيي أحمد رئيسا لوزراء إثيوبيا".