فانس: لم نر أي دليل قاطع على وجود صلة لإيران بواقعة فلاي دبي

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أنه لم يرَ حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيراني في واقعة طائرة فلاي دبي.وأدلى فانس بهذه التصريحات للصحفيين قبل مغادرته على متن رحلة متجهة إلى ألاسكا.