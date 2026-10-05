القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أنها استعادت السيطرة على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، بعدما كان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد سيطروا عليها الشهر الماضي.