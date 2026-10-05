التحالف بقيادة السعودية يعلن مشاركته في هجوم واسع على الحوثيين

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية الأحد، فيما تواصل القوات الحكومية عملياتها الميدانية الهادفة الى استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا.



وأعلنت القوات التابعة للحكومة المدعومة من السعودية، تنفيذ أكثر من ألف غارة وبدء "هجوم استراتيجي" على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران. وأفاد التحالف بقيادة السعودية بأن مئة طائرة حربية شاركت في غارات مع ساعات الفجر.



وكانت الحكومة المعترف بها دوليا أعلنت الأحد عزمها استعادة كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أنحاء البلاد منذ بدء النزاع عام 2014.



ووسّع الحوثيون في أيلول بعد معارك طاحنة، من مناطق سيطرتهم، لتشمل كامل الساحل الغربي اليمني المطلّ على البحر الأحمر، وصولا إلى منطقة مضيق باب المندب والجزر المحيطة به. وهو ممر استراتيجي لصادرات النفط، بينها السعودية.



وغداة تشديد الحوثيون حصارهم على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد، ومع بدء قوات الحكومة هجومها المضاد، أفاد مصدر في قطاع الطاقة في السعودية وكالة فرانس برس بتوقّف خط أنابيب شرق غرب بعد تعرضه لهجوم.

