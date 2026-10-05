ترامب: ارتفاع أسعار النفط سببه ضربات أوكرانيا على روسيا وليس الحرب في الشرق الأوسط

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرده الضربات التي تنفذّها أوكرانيا على المصافي في روسيا، وليس الحرب في الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز.



وقال ترامب: "لم يعد مضيق هرمز هو ما يرفع أسعار الديزل، لأن أعدادا قياسية من البراميل تخرج حاليا بشكل شبه يومي، بل... "المصافي" (هي التي تؤدي لرفع الأسعار)، وأوكرانيا تقوم بتفجير تلك العائدة إلى روسيا"، في إشارة الى هجمات بعيدة المدى تشنّها كييف على منشآت تكرير النفط في روسيا.

