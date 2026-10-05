الرئيس النيجيري يؤكد مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة سلاح الجو

أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو مقتل 32 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية تحطمت في جنوب غرب البلاد.



وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "يعرب الرئيس عن أحر تعازيه لعائلات الركاب الخمسة والعشرين وأفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة".

