الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة للإمارات بقيمة مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف وحدة توجيه من منظومة "الأسلحة المتقدمة للقتل الدقيق" بقيمة مليار دولار.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن "الصفقة المُقترحة ستعزز قدرة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تطوير قدرات قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها، فضلا عن تعزيز قابلية العمل المشترك مع القوات الأميركية".



وأضاف البيان أن الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن شريك دفاعي رئيسي".



وتُحوّل منظومة "الأسلحة المتقدمة للقتل الدقيق" الصواريخ غير الموجَّهة إلى ذخائر دقيقة يمكن استخدامها لأغراض من بينها إسقاط الطائرات المسيَّرة، ما يُجنِّب اللجوء إلى استخدام صواريخ باهظة الكلفة لإسقاط طائرات أقل كلفة بكثير.



وتعرضت الإمارات ودول خليجية أخرى حليفة للولايات المتحدة لضربات قاسية بسبب الحرب مع إيران، حيث استهدفتها طهران مرارا بالطائرات المسيَّرة والصواريخ.



كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين الموافقة على صفقة بقيمة 400 مليون دولار للكويت، تشمل خدمات إصلاح وإعادة صواريخ "باتريوت" إلى الخدمة، وهي صواريخ أدت دورا رئيسيا في التصدي للهجمات الإيرانية في المنطقة.



وقالت الوزارة في بيان إن "الكويت ستستخدم هذه القدرات المعززة لتقوية عمليات دفاعها عن أراضيها"، مضيفة أنها "لن تواجه أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة".