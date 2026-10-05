الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الحاد" في اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه جراء "التصعيد الحاد" في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.



وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية جراء التصعيد الحاد في القتال، والذي اشتد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة"، مؤكدا أنه "يدين هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية".