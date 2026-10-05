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مصادر حكومية يمنية تؤكد قطع طريق الإمداد الى مدينة المخا الاستراتيجية

أخبار دولية
2026-10-05 | 15:19
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مصادر حكومية يمنية تؤكد قطع طريق الإمداد الى مدينة المخا الاستراتيجية
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مصادر حكومية يمنية تؤكد قطع طريق الإمداد الى مدينة المخا الاستراتيجية

     
أفادت مصادر عسكرية حكومية في اليمن وكالة فرانس برس الاثنين بأن قواتها قطعت طريق الامداد إلى المخا المطلة على البحر الأحمر، من دون أن تؤكد ما أعلنته الحكومة لجهة استعادة السيطرة على المدينة من الحوثيين.
     
وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران خلال هجوم مباغت في أيلول، على كامل الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب، بما يشمل مدينة المخا الاستراتيجية في محافظة تعز. والأحد، أعلنت الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، بدء هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خصوصا تلك التي سقطت في الآونة الأخيرة.
     
والاثنين، أعلنت الحكومة في نبأ أوردته وكالة "سبأ" التابعة لها، أنّ "القوات المسلحة تسيطر على مدينة المخا... بعد معارك مع المليشيات الحوثية". 
     
ونقلت الوكالة الحكومية عن مصدر عسكري قوله إنّ "القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا"، وتواصل ملاحقة العناصر الحوثيين.
     
الا أنّ مصادر عسكرية حكومية نفت لفرانس برس السيطرة على مدينة المخا.
     
وأوضحت "قواتنا سيطرت على مطار ذوباب العسكري وقطعت الطريق الرابط بين مديرية ذوباب ومنطقة باب المندب".
     
وأضافت أنها تعمل على" تثبيت مواقعنا وهدفنا التقدم لاستعادة المخا ومحاصرة الحوثيين المتمركزين في باب المندب".
     
بدورها، أكدت "ألوية العمالقة" الجنوبية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، "قطع الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب، وفرض حصار محكم على مليشيا الحوثي الإرهابية في باب المندب الاستراتيجي.. تمهيدا لتحريره وتأمين ممر الملاحة الدولية".

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