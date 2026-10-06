ترامب يعلن أنه سيموّل إعلانات حملته الانتخابية بنفسه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيموّل بنفسه إعلانات حملته الانتخابية، عقب الجدل الذي أثاره بثّ مقطع دعائي يشيد به مموّل من جانب الحكومة.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "اليسار الراديكالي مستاء من قيامي ببث إعلانات، أعتبرها ترويجا إيجابيا لأميركا العظيمة، وتمويلها بأموال أميركية".



وأضاف: "قررت (...) تمويلها بنفسي، وكذلك باستخدام الأموال التي جمعتها لصالح "ماغا إنك""، وهي هيئته المعنية بتمويل الحملات الانتخابية.

