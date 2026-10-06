غوتيريش: الوقت حان لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وذلك قبيل الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 تشرين الأول 2023.



وقال غوتيريش في بيان: "لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي".



وأضاف: "يتعين علينا بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في كل أنحاء المنطقة. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بهذه الضرورات".



ودعا غوتيريش في بيانه إلى "بناء مستقبل مختلف: مستقبل يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم".



وقال غوتيريش: "بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال ألم السابع من تشرين الأول/أكتوبر قائما بالنسبة للأسر التي فقدت أحباءها، وللناجين، ولكل من تغيّرت حياتهم إلى الأبد".



وأضاف: "أرثي أولئك الذين قُتلوا في الهجمات، وأولئك الذين توفوا في الأسر. يجب ألا تُنسى معاناتهم، وألا يُنسى الحزن المستمر الذي تعيشه أسرهم".

