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ترامب يسمح لجميع الأميركيين بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب

أخبار دولية
2026-10-06 | 00:55
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ترامب يسمح لجميع الأميركيين بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب
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ترامب يسمح لجميع الأميركيين بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح لجميع المواطنين الأميركيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود مُعفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة.
     
وتأتي هذه الخطوة فيما تلقي أسعار الوقود المرتفعة، المرتبطة بالحرب مع إيران، بظلالها على الحزب الجمهوري، قبل أسابيع من انتخابات منتصف الولاية.
     
وأوضح ترامب في كلمة ألقاها في تجمع حاشد بولاية نبراسكا أمام مؤيديه، أن القرار "سيلغي رسميا شرط الاستخدام خارج الطرق المعبدة، ويسمح لأي شخص بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب لأي غرض كان".
     
وأقر الرئيس الأميركي بأنه لا يعرف الكثير عن هذا الوقود. وقال مازحا: "لا أعرف ما هو (...) لكن مهما كان، يفترض أن يكون جيدا جدا".
     
والديزل المصبوغ باللون الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفى من ضرائب الوقود الخاصة بالطرق السريعة.
     
وعزت وثيقة حقائق صدرت عن البيت الأبيض تزامنا مع توقيع ترامب الأمر التنفيذي الارتفاع في الأسعار إلى الحرب الروسية الأوكرانية وإلى نقص عالمي في القدرة التكريرية، من دون الإتيان على ذكر إيران.
     
كما اتهمت الولايات التي يقودها الديموقراطيون بإغلاق مصافي التكرير باسم سياسات الطاقة الخضراء.
     
وسجلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية تجاوزت 6 دولارات للغالون خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل قيود التصدير التي فرضتها روسيا، وهي مورد رئيسي، عقب هجمات أوكرانية استهدفت منشآتها النفطية، ما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية.

أخبار دولية

ترامب الديزل

الأحمر

الضرائب

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