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وفاة جندي أسترالي وإصابة 5 آخرين خلال تدريب عسكري
أخبار دولية
2026-10-06 | 01:09
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وفاة جندي أسترالي وإصابة 5 آخرين خلال تدريب عسكري
أفادت وزارة الدفاع الأسترالية بأن جنديا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون بجروح خلال تدريب عسكري في منطقة الإقليم الشمالي بأستراليا.
وأعلنت الوزارة في بيان إعلامي نشر على موقعها الإلكتروني، أن الحادث وقع في منطقة التدريب ماونت بوندي في الخامس من تشرين الأول.
وأشارت الى أن خمسة جنود آخرين من الجيش الأسترالي أُصيبوا بجروح.
ولم تتوافر تفاصيل إضافية بشأن الحادث.
أخبار دولية
وفاة
جندي
أستراليا
تدريب عسكري
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