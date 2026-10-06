مساعد قائد طائرة فلاي دبي أكمل جزءا من تدريبه في نيوزيلندا

كشفت الشرطة النيوزيلندية في بيان، أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي طعن قائد الطائرة في ما تردد أنه محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي- كان موجودا في نيوزيلندا لإتمام جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة.



وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يقيم في نيوزيلندا في الفترة من تشرين الثاني 2018 إلى أيار 2019 بموجب تأشيرة طالب مدتها ستة أشهر.