أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مساعد قائد طائرة فلاي دبي أكمل جزءا من تدريبه في نيوزيلندا
أخبار دولية
2026-10-06 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مساعد قائد طائرة فلاي دبي أكمل جزءا من تدريبه في نيوزيلندا
كشفت الشرطة النيوزيلندية في بيان، أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي طعن قائد الطائرة في ما تردد أنه محاولة لإسقاطها الأسبوع الماضي- كان موجودا في نيوزيلندا لإتمام جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة.
وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يقيم في نيوزيلندا في الفترة من تشرين الثاني 2018 إلى أيار 2019 بموجب تأشيرة طالب مدتها ستة أشهر.
أخبار دولية
طائرة
فلاي دبي
طعن
نيوزيلندا
التالي
قتيل و6 مصابين في هجوم أوكراني بمسيرات على منطقة موسكو
بيانات: تدفقات النفط من الخليج زادت في أيلول إلى نحو 81% من المعدل قبل الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-03
الإمارات: مساعد قائد طائرة فلاي دبي هاجم قائدها بفأس الطوارئ
أخبار دولية
2026-10-03
الإمارات: مساعد قائد طائرة فلاي دبي هاجم قائدها بفأس الطوارئ
0
أخبار دولية
2026-09-30
قائد طائرة "فلاي دبي" ومساعده مصابان ونقلا الى المستشفى
أخبار دولية
2026-09-30
قائد طائرة "فلاي دبي" ومساعده مصابان ونقلا الى المستشفى
0
آخر الأخبار
2026-10-01
الداخلية السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي على قائد الطائرة
آخر الأخبار
2026-10-01
الداخلية السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي على قائد الطائرة
0
أخبار دولية
2026-10-01
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
2026-10-01
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:38
وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب
أخبار دولية
05:38
وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب
0
أخبار دولية
05:32
موسكو تتهم كييف باستهداف حافلة في منطقة أوكرانية محتلة بضربة أوقعت ثلاثة قتلى
أخبار دولية
05:32
موسكو تتهم كييف باستهداف حافلة في منطقة أوكرانية محتلة بضربة أوقعت ثلاثة قتلى
0
أخبار دولية
04:30
فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن
أخبار دولية
04:30
فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن
0
أخبار دولية
03:28
إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا
أخبار دولية
03:28
إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
2026-09-11
أسرار الصحف 12-9-2026
0
آخر الأخبار
2026-07-19
وزارة الداخلية: إطلاق صفارات الإنذار في البحرين
آخر الأخبار
2026-07-19
وزارة الداخلية: إطلاق صفارات الإنذار في البحرين
0
آخر الأخبار
2026-09-18
بوتين: الأوروبيون يحاولون إنقاذ شعبيتهم المتراجعة والتستر على أخطائهم عبر الحديث عن الاستعداد للحرب مع روسيا
آخر الأخبار
2026-09-18
بوتين: الأوروبيون يحاولون إنقاذ شعبيتهم المتراجعة والتستر على أخطائهم عبر الحديث عن الاستعداد للحرب مع روسيا
0
آخر الأخبار
2026-06-19
فارس سعيد لـ"جدل": الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية استدعاه احتلال إيراني في القرار اللبناني من خلال الإسنادين الأول والثاني وحتى في حرب عام 2006
آخر الأخبار
2026-06-19
فارس سعيد لـ"جدل": الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية استدعاه احتلال إيراني في القرار اللبناني من خلال الإسنادين الأول والثاني وحتى في حرب عام 2006
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:58
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
أخبار دولية
23:58
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رئيس الحكومة محور التحركات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
رئيس الحكومة محور التحركات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC
تقارير نشرة الاخبار
13:14
من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
أمن وقضاء
06:40
أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار
3
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
أخبار دولية
00:14
البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص
4
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:26
قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…
6
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
آخر الأخبار
16:37
الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة
7
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
اقتصاد
01:32
مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 6-10-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More