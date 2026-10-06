قتيل و6 مصابين في هجوم أوكراني بمسيرات على منطقة موسكو

أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف عبر تيليغرام، أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في المنطقة التي تضم العاصمة الروسية.



وكان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا أسقطت معظم الطائرات المسيرة البالغ عددها 650 طائرة التي أطلقت باتجاه موسكو خلال الليل، منها 105 طائرات أسقطت بالقرب من المدينة نفسها.