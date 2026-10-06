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وزير الدفاع الإسرائيلي وضع الجيش في حال تأهّب قصوى عشية ذكرى 7 أكتوبر
أخبار دولية
2026-10-06 | 03:24
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وزير الدفاع الإسرائيلي وضع الجيش في حال تأهّب قصوى عشية ذكرى 7 أكتوبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه وضع الجيش الإسرائيلي في حال تأهّب قصوى "لأي سيناريو محتمل" عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون "ثمنا باهظا" في حال تعرض الجيش لأي هجوم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن التعليمات صدرت "في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات وعمليات ضد قواتنا في غزة في ذلك اليوم".
وأضاف البيان: "إذا تم المساس بقواتنا، لا قدّر الله، - فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة - بما يفوق كل تناسب".
أخبار دولية
يسرائيل كاتس
الجيش الإسرائيلي
ذكرى
7 أكتوبر
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