إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

استهدفت طائرات مسيّرة الثلاثاء سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، قالت هيئة الإنقاذ البحري البلغارية إن إحداهما غرقت، بحسب ما أعلنت الحكومة التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ.



ونقلت الإذاعة العامة البلغارية "بي إن آر" عن مدير مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في فارنا رومين نيكولوف قوله إن إحدى السفينتين غرقت ولا يزال أفراد طاقمها مفقودين.