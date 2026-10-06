أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

أخبار دولية
2026-10-06 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

استهدفت طائرات مسيّرة الثلاثاء سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، قالت هيئة الإنقاذ البحري البلغارية إن إحداهما غرقت، بحسب ما أعلنت الحكومة التي دعت إلى عقد اجتماع طارئ.
     
ونقلت الإذاعة العامة البلغارية "بي إن آر" عن مدير مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في فارنا رومين نيكولوف قوله إن إحدى السفينتين غرقت ولا يزال أفراد طاقمها مفقودين.

أخبار دولية

إصابة

سفينتين

مسيّرات

البحر الأسود

بلغاريا

LBCI التالي
فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن
وزير الدفاع الإسرائيلي وضع الجيش في حال تأهّب قصوى عشية ذكرى 7 أكتوبر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:55

الحكومة البلغارية: إصابة سفينتين بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا

LBCI
آخر الأخبار
04:57

رئيس وزراء بلغاريا: استهداف سفينتين في البحر الأسود "غير مقبول إطلاقا"

LBCI
أخبار دولية
2026-07-20

وكالة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة قبالة سواحل الإمارات

LBCI
أخبار دولية
2026-09-09

هيئة بحرية: سفينة شوهدت تميل قبالة سواحل الإمارات بعد هجوم بمقذوف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:38

وزير الطاقة السعودي: 5.8 مليون برميل نفط تمر عبر خط شرق-غرب

LBCI
أخبار دولية
05:32

موسكو تتهم كييف باستهداف حافلة في منطقة أوكرانية محتلة بضربة أوقعت ثلاثة قتلى

LBCI
أخبار دولية
04:30

فرنسا ستقدم ثلاثة ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن

LBCI
أخبار دولية
03:24

وزير الدفاع الإسرائيلي وضع الجيش في حال تأهّب قصوى عشية ذكرى 7 أكتوبر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-22

إسرائيل تمدّد الطوارئ الحربية حتى 6 تشرين الأول وسط ترقّب للتصعيد مع إيران ولبنان

LBCI
منوعات
2026-09-24

فاز بجائزة أدبية ووصل إلى نهائيات "غونكور"… ثم جاء الاتهام: هل كتب الذكاء الاصطناعي روايته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-28

هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-03

ترامب: الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:58

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نجّار ركوة Q2 ابتكار لبناني يحصد ثلاثة تكريمات عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بدر القحطاني للـLBCI عن عملية "فجر اليمن": المعركة ستكون مصيرية وستشهد نهاية الحوثيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"فجر اليمن"... كيف تسير المعركة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تصعّد تهديداتها... وجيشها يستعدّ للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

رئيس الحكومة محور التحركات السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

سرار لعكار وحدها… ومصير نفايات طرابلس معلّق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

من نيودلهي… هكذا يسعى لبنان إلى حجز موقعه في IMEC

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أمن الدولة يوقف شخصين للاشتباه بتزوير مستندات مالية دولية ومحاولة احتيال بقيمة ستة ملايين دولار

LBCI
أخبار دولية
00:14

البنتاغون: ترامب يوافق على إعدام مطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية عام 2009 رميا بالرصاص

LBCI
أمن وقضاء
08:26

قوى الأمن تعمّم صورة مشتبه فيها بجرم سرقة مبلغ مالي من داخل منزل... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سائق باص يعتدي على سائق باص آخر في الحمرا لهذا السبب…

LBCI
آخر الأخبار
16:37

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

LBCI
اقتصاد
01:32

مصرف لبنان يعيّن نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 6-10-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More