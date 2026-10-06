ساعر: إزالة النائبة ريما حسن علم إسرائيل في البرلمان الأوروبي "مخزية وتبعث على الغضب"

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بشدة النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل في البرلمان الأوروبي ريما حسن، بعد اتهامها بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات السابع من تشرين الأول.



وكتب ساعر عبر حسابه على منصة إكس "أمر مخز ويبعث على الغضب، لكنه للأسف ليس مفاجئا. إن تدنيس المعرض الذي يحيي ذكرى ضحايا 7 تشرين الاول، في البرلمان الأوروبي على يد النائبة في البرلمان الأوروبي عن اليسار الراديكالي ريما حسن، يُظهر قبل كل شيء مدى قلة احترامها للمؤسسة نفسها التي تعمل فيها".