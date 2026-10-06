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اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945

أخبار دولية
2026-10-06 | 07:57
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اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945
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اليمين المتطرف يحصد رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ 1945

فاز اليمين المتطرف في ألمانيا برئاسة برلمان إقليمي للمرة الأولى منذ عام 1945، في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بعد شهر من تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات على المحافظين المدعومين من المستشار فريدريش ميرتس الذي تسجل شعبيته تراجعا مطردا.
     
وبحسب نتائج الرسمية، صوّت 48 نائبا لصالح مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" توبياس راوش، بينما صوّت 29 نائبا ضده، وامتنع 5 نواب عن التصويت. 
     
وتُعد هذه الأغلبية المطلقة في مجلس يضم 83 مقعدا، أعلى من المستوى المتوقع، إذ لم يحصل نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 39 على دعم علني سوى من النواب الخمسة الممثلين لحزب "بي إس دبليو" اليساري المتطرف الموالي لروسيا.
     
بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية للبرلمان في ماغديبورغ عاصمة الولاية، تظاهر المئات أمام مبنى البرلمان داعين الأحزاب الأخرى إلى عدم التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا".
     
وكُتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين "لن يتكرر ذلك مطلقا، لقد أصبح من الماضي"، في إشارة إلى ماضي ألمانيا النازي.
     
ووزّع تحالف "تضامن ماغديبورغ" ومنظمات غير حكومية أخرى نسخا من الدستور الألماني على المتظاهرين لقراءة أول 20 مادة منه بشكل جماعي.
   

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