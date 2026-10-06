ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووية أطلق من غواصة

أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "عملية إطلاق أولى" تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه ووزارة الجيوش، متحدثا عن "رسالة (...) قوية وواضحة" إلى خصوم فرنسا.



وقالت الرئاسة لوكالة فرانس برس إن ماكرون تابع عملية الإطلاق على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية.



وقال ماكرون على منصة إكس، في منشور أرفقه بفيديو لعملية الإطلاق، إن "دولا قليلة جدا تمتلك خبرة مماثلة".



وأضاف أن "ردعنا النووي يحمينا وسيواصل حمايتنا"، بعدما كثّف في الأسابيع الأخيرة تحذيراته من "التهديدات" الروسية.



وأوضحت وزارة الجيوش في بيان أن الصاروخ، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي "إم 51" بحر-أرض، كان "خاليا من شحنته النووية" وسقط "في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل".



