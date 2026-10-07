الشرطة السويدية تعلن إطلاق النار على رجل مسلح خارج القصر الملكي

أعلنت الشرطة السويدية الثلاثاء أنها أطلقت النار على رجل مسلح خارج القصر الملكي في وسط ستوكهولم، بعدما تلقت بلاغات عن شخص يثير اضطرابات ويحمل سلاحا.



وقالت الشرطة إن عناصرها الذين توجهوا إلى المكان أطلقوا النار على الرجل.



وأوضحت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم سوسانا رينالدو لفرانس برس: "أُصيب الرجل ونُقل إلى المستشفى"، مشيرة الى أن إصاباته خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.



ورفضت رينالدو تحديد نوع السلاح الذي كان بحوزة الرجل، مشيرة إلى أن عملية الشرطة لا تزال مستمرة، لكن لا يوجد خطر على العامة.



وأفادت صحيفة "إكسبريسن" السويدية بأن الرجل اقترب من حراس القصر وهو يحمل سكينا وطلب منهم إطلاق النار عليه.



وفي تحديث لاحق، قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في "توجيه تهديدات خطيرة إلى موظف عام" ومخالفة خطيرة تتعلق بحيازة سكين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.