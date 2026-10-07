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البيت الأبيض: ترامب لن يعوض الحكومة الأميركية عن تكاليف الإعلانات السياسية

أخبار دولية
2026-10-07 | 00:19
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البيت الأبيض: ترامب لن يعوض الحكومة الأميركية عن تكاليف الإعلانات السياسية
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البيت الأبيض: ترامب لن يعوض الحكومة الأميركية عن تكاليف الإعلانات السياسية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يعوض دافعي الضرائب عن تكاليف إعلانات سياسية سبق بثها، في تراجع جديد بشأن الإعلانات التلفزيونية المثيرة للجدل.
     
وكان ترامب قال الاثنين إنه وحملته السياسية سيتكفلان دفع تكاليف الإعلانات التي تروج له قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني.
     
وجاء إعلانه عقب موجة انتقادات من الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) في الولايات المتحدة بسبب استخدام ملايين الدولارات من الأموال الحكومية لتمويل إعلانات مؤيدة لترامب.
     
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "قررت أن أنفذ الإعلانات الوطنية، من بين إعلانات أخرى، وأن أدفع ثمنها بنفسي وبالأموال التي جمعتها لصالح ماغا إنك"، في إشارة إلى مجموعة العمل السياسي التابعة له.
     
لكن البيت الأبيض قال لفرانس برس الثلاثاء إن منشور ترامب "لم يكن يشير إلى تعويض" الأموال التي سبق إنفاقها.
     
وبدا ترامب لاحقا كأنه يشير إلى أن المسألة لم تُحسم بعد.
     
وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان سيعوض تكاليف الإعلانات: "كانت الإعلانات جيدة جدا. كانت ترويجا للبلاد، وقد فعل ذلك رؤساء كثر من قبل. لذا سنتخذ قرارا".
     
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن إدارة ترامب استخدمت 20 مليون دولار من أموال وزارة الأمن الداخلي لدفع تكاليف الإعلانات.
     
وأظهر أحدها ترامب وهو يحذر من "معركة أخيرة"، على وقع لقطات بالأبيض والأسود له وهو يسير في ممر، فيما ظهرت على الشاشة عبارة "مدفوع من الحكومة الأميركية".
     
وقالت وسائل إعلام أميركية إن الإعلان بدا مطابقا تقريبا لإعلان سياسي لترامب بُث خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2024.
     
ودافع البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن استخدام الأموال الحكومية، قائلا إن الإعلانات تندرج في إطار رسائل الخدمة العامة.
     
لكن الديموقراطيين وصفوا الإعلانات بأنها "غير قانونية" و"دعاية"، فيما أبدى حتى بعض كبار الجمهوريين تحفظات عليها.

أخبار دولية

البيت الأبيض

ترامب

تكاليف

الإعلانات السياسية

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