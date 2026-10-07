هجوم بـ"غواصات مسيّرة" أوكرانية يتسبب بحريق هائل في ناقلة قبالة سوتشي الروسية

ضربت أوكرانيا ناقلة نفط قبالة الساحل الجنوبي لروسيا مساء الثلاثاء ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتصاعد سحابة من الدخان الأسود غطت أجزاء من مدينة سوتشي الساحلية.



وأعلنت وزارة النقل الروسية أن ناقلة ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم بـ"غواصات مسيّرة"، قائلة: "النفط الخام يحترق في مياه البحر الأسود".



وأفادت بأن عناصر الإطفاء لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق نظرا إلى شدته، لكن الطاقم المؤلف من 23 مواطنا هنديا تم إنقاذه.



وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مدينة سوتشي البالغ عدد سكانها قرابة 500 ألف نسمة، تُظهر ألسنة لهب برتقالية ساطعة وسط البحر وعمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد نحو السماء.



وتقول أوكرانيا إن هجماتها على البنى التحتية النفطية الروسية هي رد عادل على القصف الليلي المكثف الذي تشنه موسكو على بلداتها ومدنها.