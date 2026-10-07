التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ شمال الرياض أطلقه الحوثيون

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، أنه أسقط صاروخا بالستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران.



وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة إكس بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية".