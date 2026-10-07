مطار عدن الدولي تعرض لاستهداف بصاروخين أطلقهما الحوثيون

أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة عدن أن مطار عدن الدولي تعرض في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لاستهداف بصاروخين أطلقهما الحوثيون، من دون وقوع أي خسائر بشرية.



ويعد المطار البوابة الدولية الرئيسية لأجزاء من اليمن لا يسيطر عليها الحوثيون.