وزير خارجية فرنسا في إسرائيل بمناسبة ذكرى هجوم 7 أكتوبر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه يزور إسرائيل الأربعاء بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.



وكتب بارو عبر منصة إكس: "أنا موجود اليوم في إسرائيل لتكريم ضحايا 7 تشرين الأول/أكتوبر. ففي ذلك اليوم، ارتكبت حماس أسوأ مجزرة معادية للسامية منذ المحرقة (الهولوكوست)، والتي حصدت بين ضحاياها 51 مواطنا فرنسيا".



وأضاف في رسالته التي أرفقها بقائمة بأسماء الضحايا: "لن ننساهم أبدا. ولن يمحو أي شيء ملامحهم أو أسماءهم".