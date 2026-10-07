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وزير خارجية فرنسا في إسرائيل بمناسبة ذكرى هجوم 7 أكتوبر
أخبار دولية
2026-10-07 | 01:24
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وزير خارجية فرنسا في إسرائيل بمناسبة ذكرى هجوم 7 أكتوبر
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه يزور إسرائيل الأربعاء بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وكتب بارو عبر منصة إكس: "أنا موجود اليوم في إسرائيل لتكريم ضحايا 7 تشرين الأول/أكتوبر. ففي ذلك اليوم، ارتكبت حماس أسوأ مجزرة معادية للسامية منذ المحرقة (الهولوكوست)، والتي حصدت بين ضحاياها 51 مواطنا فرنسيا".
وأضاف في رسالته التي أرفقها بقائمة بأسماء الضحايا: "لن ننساهم أبدا. ولن يمحو أي شيء ملامحهم أو أسماءهم".
أخبار دولية
فرنسا
جان نويل بارو
إسرائيل
7 أكتوبر
حماس
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