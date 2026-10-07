ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا أحد يعرف من يدير إيران.



وقال: "لقد رحلت المجموعة الثانية من قادتهم، وأكبر مشكلة أواجهها هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد".