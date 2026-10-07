الحوثيون يقولون إن قواتهم استهدفت مطار الرياض بصاروخ بالستي

أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ بالستي، وذلك بعدما أعلنت السعودية اعتراضها صاروخا في شمال العاصمة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "استهدفت قواتنا المسلحة قبل قليل مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ بالستي".



وأفاد سريع أيضا بوقوع هجوم في اليمن استهدف المنطقة المحيطة بمطار عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.