روسيا تعلن شنّ هجوم "واسع النطاق" على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت "هجوما واسع النطاق" على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى.



كما أفادت بأنها استهدفت منشآت في الميناء بمنطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفن يستخدمها الجيش الأوكراني.