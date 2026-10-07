شهيدان في غارة إسرائيلية على غزة

استشهد فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم، إثر غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "استشهد مواطنان أحدهما المتطوع في الدفاع المدني محمد طموس" الذي قضى بعد وصوله لمستشفى الشفاء "جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم قرب مستشفى كمال عدوان المدمر" في شمال قطاع غزة.



وأشار إلى نقل عدد من المصابين إثر الغارة.



وأفاد مصدر أمني في غزة وكالة فرانس برس بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع، ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي (وسط) وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "نسف ودمّر عددا من المنازل في حي الزيتون".