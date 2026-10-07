خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية على مبنى في شمال أوكرانيا

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرين آخرين جراء ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة بريلوكي بمنطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.



وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني عبر تطبيق تلغرام أن "سلّمين في مبنى سكني دُمّرا إثر هجوم صاروخي (...) وأسفر الحادث عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال". ومن جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه قد يكون هناك "أشخاص عالقون تحت الأنقاض".