قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيغراي الإثيوبي

انتشرت قوات إريترية في الأيام الأخيرة حول مدينة أديغرات في شمال إقليم تيغراي، وهي منطقة قريبة من إريتريا ويبدو أن القوات الإثيوبية تتجه نحوها، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، في ظل تصاعد التصريحات الحربية المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا.



وأشار مسؤول محلي وسكان إلى وجود قوات إريترية في أديغرات التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب الحدود الإريترية، موضحين أن بعض هذه القوات تتجه جنوبا نحو ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي كانت القوات الفدرالية الإثيوبية وميليشيا متحالفة معها من تيغراي قد سيطرتا عليها السبت من دون قتال، بعد انسحاب متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منها.