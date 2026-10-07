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إيران: إغلاق المسارات غير القانونية في مضيق هرمز قريبا
أخبار دولية
2026-10-07 | 07:25
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إيران: إغلاق المسارات غير القانونية في مضيق هرمز قريبا
ذكرت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية نقلا عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني أن مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي يتبين أنها غير قانونية ستغلق قريبا.
وقال محمد رضا نقدي إن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها عبر تفجير وتدمير ممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي، واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، وذلك في مخالفة للرواية السائدة بشأن عودة شحنات النفط الخليجي المارة عبر مضيق همز إلى مستويات ما قبل الحرب.
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