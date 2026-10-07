ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى 60 قتيلا منذ منتصف أيلول

أسفرت الفياضانات التي اجتاحت تايلاند منذ منتصف أيلول، عن مقتل 60 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أفادت الحكومة الأربعاء، وذلك مع استمرار ارتفاع منسوب مياه الأنهار في بعض المناطق.



وغمرت أمطار غزيرة استمرّت لأيام في أواخر الشهر الماضي، أجزاء من العاصمة بانكوك، على الرغم من أنّ الفيضانات انحسرت إلى حدّ كبير هناك.



ولا يزال الوضع صعبا بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص في مقاطعة براشينبوري الوسطى، حيث لقي 19 شخصا حتفهم، وفقا لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.



وقالت الإدارة في بيان إنّ الأنهار المتدفّقة أغرقت المنازل في سبع مناطق في المقاطعة، ما أثّر على أكثر من 188 ألف شخص.



وأفادت عن مقتل عدد من الأشخاص في حوالى 12 مقاطعة أخرى والعاصمة، مع استمرار الفيضانات في 27 من أصل 77 مقاطعة في تايلاند.

