وكالة الصحة الروسية تنفي وجود "أي خطر وبائي" في إيركوتسك وجوارها حيث تحدثت تقارير عن وفاة بالطاعون

استبعدت وكالة الصحة الروسية وجود أي "خطر وبائي" يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تتالي المطالبات بمزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون.



وقالت وكالة الصحة العامة (روسبوتريبنادزور) إن المراقبة الطبية لأكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه "لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدٍ"، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك ومقاطعتها".