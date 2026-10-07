الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن بسبب القتال

أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح في اليمن بسبب القتال، وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة الأربعاء، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فرّوا منذ أيلول عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان "أجبر ما مجموعه 201,217 شخصا على مغادرة منازلهم في اليمن منذ بدء القتال (..) أي ما يعادل 33,776 أسرة"، بينهم 197,755 شخصا نزحوا منذ الأول من أيلول.



وأشارت إلى أن "وتيرة هذه الأزمة مقلقة" في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.