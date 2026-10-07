فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجا على "حملة تضليل" بشأن الحراك الطلابي

استدعت فرنسا الأربعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها للاحتجاج على "حملة التضليل التي تشنها السلطات الإيرانية بشأن حراك طلاب المدارس الثانوية في فرنسا"، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.



وقال المتحدث باسكال كونفافرو "أُبلغ السفير بأن المواد الكاذبة التي نشرتها حسابات رسمية لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت غير مقبولة إطلاقا، وبأن استدعاء سفيرنا في طهران في 6 تشرين الأول لا أساس له".



وأضاف "يجب أن تتوقف هذه الاستفزازات المشينة".



وكانت طهران استدعت الثلاثاء السفير الفرنسي لديها بيار كوشار، احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين.



واتهمت إيران فرنسا بـ"المعاملة العنيفة" للمتظاهرين وارتكاب "انتهاكات واسعة وفاضحة لحقوق الإنسان" خلال الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي وتخللتها اضطرابات.

