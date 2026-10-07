مسؤول ايراني: "الأفكار" الأميركية بشأن برنامج إيران النووي تتعارض مع مطالب طهران

أعلن مسؤول إيراني كبير لرويترز ردا على سؤال عن تصريح أدلى به جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال فيه إن على طهران خفض أنشطة التخصيب لإنهاء الحرب مع واشنطن، إن "طلبات وأفكار" واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني تتعارض مع مطالب طهران.



وأضاف المسؤول المشارك بشكل مباشر في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة "تصريحات فانس هي أفكار وطلبات واشنطن... للأميركيين الحرية في تقديم الطلبات وطرح الأفكار، لكنها تتعارض مع مطالب إيران".



وقال المسؤول إن بلاده لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي ، وإن على واشنطن أولا تلبية شروط طهران قبل أن تبدأ المحادثات بشأن الملف النووي.



وأضاف المسؤول أن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب النووي يمثل الخط الأحمر لطهران، الذي "لن تظهر أي مرونة بشأنه بأي شكل من الأشكال".



ومع ذلك، أضاف أن تفاصيل التخصيب "يمكن مناقشتها لاحقا".