مصادر: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية في حرب اليمن

أعلن مسؤول أميركي ومسؤول عسكري سوري إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.وأشار المصدران، وكلاهما مطلع على الأمر، إلى أن الخيارات قيد الدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات، أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين.وقال المسؤول الأميركي إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات لمحاربة الحوثيين.وذكر دبلوماسي سوري ردا على طلب للتعليق وُجه إلى وزارة الخارجية إن دمشق تقف بقوة إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكن تركيز الحكومة ينصب في المقام الأول على الأولويات الداخلية مثل التعافي من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.وأضاف الدبلوماسي في بيان: "إذا طلبت السعودية أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات، فسيتم ذلك حصرا من خلال القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات بين بلدينا الشقيقين".