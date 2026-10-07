هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوفات شمالي مدينة الشمال القطرية

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء أن ناقلة نفط أصيبت بعدة مقذوفات في واقعة على بعد 51 ميلا بحريا شمالي مدينة الشمال القطرية.



وأضافت الهيئة أنه وردت تقارير عن وقوع إصابات