مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم أطفال في ضربات روسية على أوكرانيا

أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 28 شخصا على الأقلّ، بينهم خمسة أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد، وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة.

وفي بريلوكي بمنطقة تشيرنيغيف في الشمال، حيث تحطّمت النوافذ بفعل الانفجار العنيف، كانت فرق الإغاثة لا تزال تبحث بين أنقاض مبنى سكني دُمّر جزء منه جراء ضربة صاروخية روسية، وفق النيابة العامة.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثلاثة من بين ضحايا الضربة لم تتجاوز أعمارهم السنة، في حين قتل طفل آخر يبلغ من العمر ثماني سنوات. ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية انتشال جثة طفل خامس من تحت الأنقاض.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن 20 شخصا قُتلوا جرّاء الضربة التي استهدفت مدينة بريلوكي.

وأضاف زيلينسكي أن الضربات أسفرت عن عشرات الجرحى من بينهم سبعة أطفال، فيما تم إنقاذ 15 شخصا، بينهم طفل واحد، متهما روسيا باستهداف "المدن العادية وحياة الناس العاديين".

وتابع: "من خلال الاستمرار في استهداف أوكرانيا وشعبنا وأطفالنا بالصواريخ، تتعمد روسيا بثّ الرعب".